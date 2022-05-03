Авдіївський коксохімічний завод обстріляли: стало відомо про жертви [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
Авдіївський коксохімічний завод обстріляли. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Попередньо 10 загиблих і 15 поранених.
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