Ракетний удар по Закарпаттю: з'явилися подробиці наслідків [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 3 травня, обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по залізничній інфраструктурі на залізничній "станції Воловець". Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.
Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. На місці події працюють рятувальники, інформацію щодо постраждалих уточнюють.
На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби.
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