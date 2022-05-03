У вівторок ввечері, 3 травня, обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по залізничній інфраструктурі на залізничній "станції Воловець". Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. На місці події працюють рятувальники, інформацію щодо постраждалих уточнюють.