У Горлівку привезли сотню трупів росіян - ОВА [ Редагувати ]
Понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області, доставлено у морг Горлівки. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Також на Запорізькому напрямку група росіян потрапила в полон.
На Запорізькому напрямку російські війська проводили штурмові дії у напрямку Оріхова, але знову не мали успіху. У Горлівці (Донецька область – ред.) до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області. Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.
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