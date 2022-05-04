На Рівненщині пролунають постріли: названа причина [ Редагувати ]
У середу, 4 травня, у Рівненській області, поблизу міста Сарни, будуть чутні звуки пострілів.Про це повідомляється у Facebook Сарненської райдержадміністрації.
Місцевих жителів попереджають про навчальні стрільби.
4 травня 2022 року на одному зі стрільбищ поблизу міста Сарни проводитимуться планові навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Просимо зберігати спокій, якщо почуєте звуки пострілів.
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