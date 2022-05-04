Обстріл Авдіївки: Нацполіція показала відео [ Редагувати ]
Фото: стоп-кадр із відео
Національна поліція показала відео вчорашнього обстрілу Авдіївки, під час якого загинуло 10 людей.
В основному робітники коксохімічного заводу, які чекали на автобусній зупинці.
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