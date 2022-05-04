Британія запровадила нові санкції проти російської федерації. Також країна має намір перекрити країні-окупанту доступ до послуг у галузі управлінського консалтингу, бухгалтерського обліку та PR.

Про це повідомляє пресслужба урядового сайту Британії.

"Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні оголошує про заборону на експорт послуг до Росії, відрізаючи її від ведення бізнесу з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", - пише пресслужба.

Які ж санкції ввела Британія проти росії:

російські підприємства відтепер не зможуть скористатися послугами британських бухгалтерів світового класу, консультантів з управління й PR. На них припадає 10% російського імпорту у цих секторах.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань у всій Україні. Скорочення доступу Росії до британських послуг чинить більший тиск на Кремль і, зрештою, допоможе забезпечити поразку Путіна в Україні", - додала Трасс.

соціальні мережі, інтернет-сервіси й магазини додатків відтепер повинні блокувати контент двох основних джерел дезінформації у росії - RT та Sputnik;

"Ці канали вже були виключені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми почали блокувати їхні веб-сайти, акаунти в соціальних мережах та програми, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні", - заявив міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.

Фізичні особи, які потрапили у список санкцій:

Євген Піддубний, військовий кореспондент Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії;

Олександр Коц, військовий кореспондент російської газети "Комсомольська правда";

Дмитро Стешин, російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди";

Юридичні особи, які потрапили у список санкцій:

Всеросійське державне телебачення і радіомовлення;

ІнфоРос;

SouthFront;

Фонд стратегічної культури.