Окупанти обстріляли з "Градів" громаду у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли з "Градів" Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджено багато будинків.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Повідомляється, що окупанти поцілили у два села. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі та дитячому садку.
"Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", - йдеться у повідомленні.
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