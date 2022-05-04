Євробачення пройде у новій Україні: Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії (відео) [ Редагувати ]
Kalush Orchestra заявили, що готові боротися за перемогу на Євробаченні 2022, і якщо так станеться, то наступний конкурс пройде вже в "новій Україні".
Про це вони розповіли на пресконференції після другої репетиції конкурсного виступу 4 травня на арені PalaOlimpico в Турині.
"Якщо вийде так, що ми переможемо, то Євробачення проведеться в Україні. У новій цілісній Україні, розбудованій, квітучій, щасливій країні", - заявив Олег Псюк.
Після такої відповіді зал вибухнув оплесками.
Музикант каже, що вони багато репетирують, і часу на перепочинок майже не мають. Олег вважає, що пісня Stefania не залишить байдужим нікого - ні журі, ні глядачів.
"Ми покажемо максимально класний номер і максимально класну пісню, яка була написана до війни. Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають нашою матір'ю - Україну. Ця пісня дуже близька для українців і маю надію, що стане близькою для кожного, хто її почує", - сказав він.
Євробачення пройде у новій Україні: Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії (відео)
Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.
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