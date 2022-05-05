Ізраїль на прохання США може розширити військову допомогу Україні. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в ізраїльському уряді.

Таке "побажання" американська сторона висловила під час нещодавньої зустрічі помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з головою Ради національної безпеки Ізраїлю Еялем Хулатою, а також на переговорах оборонних відомств двох країн.

За даними анонімних джерел, уряд Ізраїлю розглядає можливість нарощування допомоги, і, ймовірно, піде на це в міру продовження конфлікту. За його словами, Ізраїль надасть Україні лише нелетальне військове спорядження.

Донедавна Ізраїль відхиляв запити Києва на постачання озброєнь і лише у квітні погодився відправити "тисячі" касок та жилети для куленепробивних медичних бригад і служб швидкого реагування.

Відносини Ізраїлю та росії останнім часом ускладнилися через слова глави МЗС росії сергія лаврова про те, що "у Гітлера в роду були євреї". Після цього посла рф викликали до ізраїльського МЗС для роз'яснень.