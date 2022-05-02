"Найзапекліші антисеміти, як правило, євреї": Лавров порівняв Зеленського з Гітлером [ Редагувати ]
Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Про це заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров.
Він (Зеленський - ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "В семье не без урода", як у нас кажуть.
лавров також заявив, що "американці та особливо канадці відіграли провідну роль у тому, щоб готувати ультрарадикальні, відверто неонацистські підрозділи в Україні".
На заяви лаврова відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.
Висловлювання Лаврова - це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі.
Нагадаємо, що лавров зробив заяву про мирні переговори з Україною та описав закінчення війни.
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