Звинувачення пана лаврова - фейк і не мають нічого спільно з реальністю

Кінець нейтралітету. Слова міністра закордонних справ росії сергія лаврова про євреїв та Гітлера спричинили скандал в Ізраїлі. Якщо раніше країна утримувалася від гучних заяв щодо війни в Україні, то зараз уже балансувати між Києвом та москвою - не вийде. Ба більше, ізраїльські видання повідомляють, що саме після скандальних заяв лаврова Єрусалим готовий надати Україні військову допомогу. Хоча досі від цього утримувався.

Що саме наговорив лавров? Та які наслідки матимуть ці слова - розкажуть наші кореспонденти.

Обурливі, непростимі та неправдиві. Звинувачення пана лаврова - фейк і не мають нічого спільно з реальністю.

-Не можна говорити такі повні нісенітниці.

Це лише деякі реакції, які прозвучали протягом останніх днів у відповідь на інтерв'ю очільника російського МЗС сергія лаврова італійській телекомпанії Медіасет.

На питання, як можна звинувачувати Україну в "нацифікації", якщо її президент Володимир Зеленський - єврей, російський міністр заявив: цей аргумент не є переконливим.

Сергій Лавров - міністр закордонних справ Росії:

Я если правильно помню, боюсь ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слушали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты - как правило евреи. Не без урода в семье, как у нас говорят.

Цими словами російський топ-дипломат образив всю єврейську світову спільноту. Перші камені в бік лаврова полетіли з боку Ізраїлю.

Мета такої брехні полягає в тому, щоб звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були скоєні проти них, і цим зняти з ворогів Ізраїлю відповідальність.

Міністерство закордонних справ країни викликало російського посла Анатолія Вікторова на так звану роз'яснювальну бесіду. Зміст розмови жодна зі сторін не розголошує. Відомо лише, що Єрусалим вимагає офіційних вибачень москви.

Яір Лапід - міністр закордонних справ Ізраїлю:

Послухайте, євреї не вбивали самі себе під час Голокосту. Мого діда не вбили євреї, мого діда вбили нацисти. Сказати, що Гітлер був єврейського походження, це все одно що сказати, що євреї вбивали себе під час Голокосту. Такі слова не можна пробачити.

Критика на адресу лаврова лунає на вулицях ізраїльських міст.

Бені Залман - житель Ізраїлю, який пережив Голокост:

Я скажу вам, що слова лаврова - повна брехня і може це в його жилах тече кров Івана Грозного. У цього чоловіка немає совісті.

Засудили слова російського міністра і в музеї Яд ва-Шем - меморіальному комплексі історії Голокосту, що знаходиться в Єрусалимі.

Дані Даян - голова меморіалу Голокосту Яд ва-Шем:

Він, по суті, займається інверсією Голокосту, роблячи жертв Голокосту винними, і це невибачно. Також його використання нацистської термінології стосовно українського уряду та президента Зеленського, зокрема, також є приниженням цього терміну, є образою, образою для жертв справжнього нацизму.

Видання Єрусалим Пост пише, що після висловлювання лаврова Ізраїль, який раніше намагався зберігати нейтралітет у війні росії проти України - більше цього робити не зможе.

Незважаючи на справжню зацікавленість Ізраїлю не протистояти росії, бо це може обернутися проти неї бумерангом в Сирії, де росіяни панують і можуть завдати Ізраїлю значної шкоди - щоденні жахіття в Україні та порухи на міжнародній арені змушують країни приймати сторону. Такі заяви, як слова лаврова, унеможливили Ізраїль лишатися нейтральним.

І практичні наслідки скандалу не змусили на себе чекати. Видання Таймс оф Ізраел стверджує, що після демаршу лаврова Єрусалим схиляється до надання військової допомоги Києву, хоча раніше відхиляв усі відповідні запити української влади.

За словами дипломатичного представника, Ізраїль не розглядатиме можливість відправлення наступальних озброєнь чи передових оборонних технологій, таких як протиракетна система Залізний купол, але спробує знайти обладнання, яке можна було б пожертвувати, без спричинення кризи у відносинах із Москвою.

У минулому ізраїльський уряд неоднаразово піддавався критиці за недостатньо жорстку позицію щодо Путіна. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет утримувався від жорсткого засудження дій Кремля зокрема й через намагання стати посередником у переговорах України та Росії. Але ця ініціатива нічим не закінчилася.

Окрім того, Ізраїль досі не надав жодної конкретики Києву щодо того, чи виступатиме безпековим гарантом для України. Переговори ніби-то тривають досі. При цьому, висловлювання Сергія Лаврова усе це можуть змінити і стати своєрідним тестом на міцність для відносин Ізраїлю та Росії, - передає Бі-Бі-Сі.

Тим часом історики розвінчують фейк про єврейське походження Гітлера. Інформація про це вперше з'явилася у мемуарах однієї з довірених осіб фюрера - Ганса Франка.

Він був генерал-губернатором окупованої Польщі під час Другої світової війни і стверджував, що дідом Гітлера по батьківській лінії був єврей. Хоча достеменно невідомо ким взагалі була ця людина.

Історики, які вивчали життя нацистського лідера завжди ставили під сумнів писанину Франка. По-перше, ніде немає документального підтвердження його словам. По-друге, в його мемуарах виявили багато фактологічних неточностей, що взагалі ставить під сумнів правдивість усього, що він колись написав.