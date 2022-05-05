Замість степу - ліс. Попри бойові дії агенція лісових ресурсів не припиняє доглядати за господарствами. Більш того, цього року її співробітники продовжили засаджувати соснові деревами вільні території.

Скільки нового лісу з'явилося на Дніпропетровщині дізнаємося у наступному матеріалі.

І оце все, що ми думаємо, що це бур'яни і степ, дивіться, сосенка з приростом, сосенка, сосенка. Через кожні 30-40 сантиметрів ми тут вже бачимо дерево.

Однорічний саджанець сосни звичайної - не більший, як 10 сантиметрів. Лише цього року лісники Дніпропетровщини засадили 20 гектарів. І вже за рік-другий - степ перетвориться на справжній ліс. Темпи росту дерев хороші, додають лісники. Усе показують наочно. Соснам на цій галявині - по чотири роки.

Іван Яловий, директор державного підприємства "Петриківське лісове господарство":

Приріст складає, перші два роки близько 7-10 сантиметрів на рік і далі в залежності від того, як дерево підростає приріст стає більшим, більшим і більшим. Відповідно 10 річні дерева дають приріст від 40 до метра за один рік.

Раніше, розповідають лісники, на місці молодих саджанців був багаторічний ліс, років 30 тому, але його знищили лісові пожежі.

Погляньте праворуч, бачимо сухі дерева, їм років 15-20, поглянемо ліворуч, позаду мене є поодинокі сосенки. Раніше тут проша 8,8 га була, раніше сосною засаджено. Була пожежа і все згоріло.

Степи засаджують саме хвойними деревами через специфіку ґрунтів, в основному це піски. Особливого догляду сосна не потребує, лише вже 5-7-річному віці лісники починають так зване "освітлення".

Олег Мілов, лісничий Миколаївського лісництва "Петриківського лісгоспу":

Ми підіймали крону тут і робили освітлення. Бо вона була густа, де кращі сосни ми оставляли їх, де гірші ми їх спилювали. Ми робимо рубку освітлення під новий рік. Щоб ті сосни, що ми зрубуємо не палити, ми їх заготовили і ми їх реалізовуємо. Щоб було і полезно, і приємно.

Рік за роком, лісники лише нарощують території молодих насаджень. Вже сьогодні це понад вісімдесят гектарів нового лісу. Нині у лісовому господарстві працівники працюють над тим, аби мати ще більше саджанців на наступний рік. Пані Ольга у лісництві працює 40 років. Має вже і власні секрети - як отримати з насіння якомога більше саджанців.

Ольга Оленіч, помічниця лісничого Миколаївського лісництва "Петриківського лісгоспу":

Замочуємо насіння, обробляємо його марганцівкою. Замочуємо на добу, вранці починаємо робити борозни. У нас для цього є спеціальний маркер, висіваємо по нормі, як положено присипаємо мікорізою і накриваємо агроволокном, а потім йде чисто поливання.

Наступного року планують отримати 300 тисяч саджанців. Тож, лісники кажуть, головне аби мир настав, а вони вже - кожен куточок степу готові перетворити у пишні ліси.