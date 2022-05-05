"Я не думал, что эта "операция" затянется таким образом": Лукашенко визнав, що війна в Україні йде не за планом [ Редагувати ]
Олександр Лукашенко заявив, що "недостатньо занурений" у питання війни в Україні, і не знає, чи йде вона "за планом". При цьому вважає, що "війна затягнулася". Про це диктатор заявив в інтерв'ю агентству AP.
Я не думал, что эта "операция" затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что "операция" это затянулась.
Лукашенко додав, що перевірка білоруської армії відбувається на території країни і нікому не загрожує.
Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся, и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем, мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно.
Як повідомляли "Подробиці", 4 травня у Білорусі розпочалася раптова перевірка збройних сил.
Британська розвідка вважає, що росія намагається створити загрозу для України в результаті цих навчань, щоб закріпити українські сили на півночі, не дозволяючи їм брати участь у битві за Донбас.
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