У Білорусі оголосили раптову перевірку збройних сил [ Редагувати ]
Міноборони Білорусі оголосило, що у збройних силах країни розпочалася раптова перевірка сил реагування.
Її мета - оцінка "готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій". У відомстві зазначили, що перевірка не несе загрози жодним країнам.
Заходи, що проводяться, є однією з найефективніших форм навчання військ і не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.
Скільки триватиме перевірка, не уточнюється. Через перевірку планується переміщення "значної кількості військової техніки", що може ускладнити дорожній рух.
В ході перевірки військові частини та підрозділи білоруської армії мають відпрацювати приведення в боєздатність та марші до обраних районів, а також виконання навчально-бойових завдань. Військові повинні будуть діяти "на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, яка швидко змінюється".
Нагадаємо, що у Білорусі блокують інтернет для приховування інформації про військових рф.
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