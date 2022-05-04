Міноборони Білорусі оголосило, що у збройних силах країни розпочалася раптова перевірка сил реагування.

Її мета - оцінка "готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій". У відомстві зазначили, що перевірка не несе загрози жодним країнам.

Заходи, що проводяться, є однією з найефективніших форм навчання військ і не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.

Скільки триватиме перевірка, не уточнюється. Через перевірку планується переміщення "значної кількості військової техніки", що може ускладнити дорожній рух.

В ході перевірки військові частини та підрозділи білоруської армії мають відпрацювати приведення в боєздатність та марші до обраних районів, а також виконання навчально-бойових завдань. Військові повинні будуть діяти "на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, яка швидко змінюється".

Нагадаємо, що у Білорусі блокують інтернет для приховування інформації про військових рф.