"Це недопустимо": Лукашенко проти застосування ядерної зброї росії [ Редагувати ]
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї у війні росії проти України.
Про це повідомляє "Пул першого".
"Абсолютно вважаю застосування ядерної зброї неприпустимим. Це ж ще тому, що це поряд з нами. Ми тут, ми не за океаном, як США. Це тому ще неприпустимо. Але неприпустимо і тому, що це може взагалі нашу земну кульку з орбіти зірвати і ми полетимо невідомо куди. Тому це є неприпустимим", - заявив самопроголошений лідер РБ.
Також Лукашенко зазначив, що про те, чи може рф скористатися ядерною зброєю, чи ні, треба питати не його, а російських чиновників.
"Швидше за все, він (путін - ред.) не хоче глобального зіткнення з НАТО. Скористайтеся цим та зробіть усе, щоб цього не було", - додав диктатор.
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