Окупантів не "вибили" з "Азовсталі", йдуть тяжкі бої - "Азов" [ Редагувати ]
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Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар спростував інформацію про те, що українські військові відтіснили російських окупантів з території маріупольського заводу "Азовсталь".
Заступник командира полку "Азов" наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії. Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу".
"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть важкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".
Раніше керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що станом на 5 травня оборонці Маріуполя відкинули російських окупантів з території заводу "Азовсталь".
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