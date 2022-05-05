Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар спростував інформацію про те, що українські військові відтіснили російських окупантів з території маріупольського заводу "Азовсталь".

Заступник командира полку "Азов" наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії. Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу".

"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть важкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".

Раніше керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що станом на 5 травня оборонці Маріуполя відкинули російських окупантів з території заводу "Азовсталь".