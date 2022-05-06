Головний порт Румунії Констанца стає українським експортним центром. Через блокаду Чорного моря російськими воєнними кораблями, Київ більше не може надсилати зерно та інші товари морем. А завдяки сусідству з Румунією Україна отримує можливість хоч якось продовжувати морську торгівлю. Про життєво необхідну допомогу для нашої економіки розповість Світлана Чернецька.

Вантажівками, залізницею та баржами українське зерно прибуває до цього румунського порту. Його везуть з прикордонних містечок на Дунаю - Ізмаїлу та Рені. Бо ж з початку повномасштабного вторгнення українські порти заблокували окупанти. Російські міни та воєнні кораблі унеможливлюють роботу портів Бердянська, Маріуполя та Одеси. Через це Україна втрачає півтора мільярда доларів щомісяця.

Вайорел Панайт, менеджер зернового терміналу порту Констанца (Румунія):

Ми всі сильно співчуваємо українцям у зв'язку з цією неблагополучною ситуацією, вони наші сусіди. Ми всі відчуваємо потребу допомогти їм, чим можемо.

Київ одразу ж почав шукати альтернативні порти для експорту. Це не лише підтримка економіки країни, але й відповідальність перед усім світом. До війни Україна відправляла закордон половину світового споживання соняшникової олії, 15% - кукурудзи та 12% пшениці.

Вайорел Панаїт, менеджер зернового терміналу порту Констанца:

За перші місяці з початку війни ми зафіксували сплеск активності і щодо злаків, і щодо мінералів. І робимо усе можливе, щоби наростити темпи експорту.

Зараз у цьому румунському порту Костанца українською кукурудзою завантажують баржу, яка попрямує до Португалії. Вона вивезе 70 тисяч тон, це 49 поїздів, заповнених зерном. Це друге відправлення українського товару з румунського порту з початку війни. Бо хоча Констанца - найбільший європейський хаб із експорту зернових, для пристосування до роботи з українськими обсягами потрібно чимало змін.

Флорін Гойдеа, менеджер порту Констанца (Румунія):

Хоча вже пройшло кілька місяців, ми все ще на початку шляху. Потихеньку ми створюємо нові коридори, щоби доправляти товари до порту Констанца і допомогти з експортом. Ми розуміємо, як це важливо для підтримки економіки України.

Для налаштування логістики, румунська влада збирається відремонтувати старі залізничні колії, які дозволять перевозити продукцію з Одещини до Румунії через Молдову.

Для Києва порт Констанца зараз життєво важливий. Румунія - член НАТО, тож її води захищені. А в міністерстві аграрної політики кажуть, що десятки мільйонів тонн сільськогосподарської продукції чекають експорту.