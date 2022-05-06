В 2021-му році СБУ оголосила підозру Шарію у державній зраді.

Ця особа роками поливала брудом і Україну, й нашу армію. При чому робила це з-за кордону та ще й за російські гроші. І от новина: одіозного блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Про це повідомила СБУ. Наразі пропагандист перебуває під підпискою про невиїзд. А суд Іспанії чекає на запит від України про екстрадицію підозрюваного.

Тож чим запам`ятався Шарій? І за що йому інкримінують державну зраду? Дивіться у матеріалі моєї колеги Карини Вакарєвої.

Кремлівський рупор, блогер та... державний зрадник.

Украина - это колония. И к колонии отношение соответственное.

Продажний та... одіозний. Але Шарію тепер точно не до сміху.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Хто він такий? І чому його медійне лице стало токсичним для України? Пропоную розібратися - далі.

За свої 42 роки, ким він тільки не був... Ігроман –

Делал ставки на спорт очень крупно. Играл в супер-лото по тысячи билетов, играл во всё подряд. Во что можно было играть. В карты играл.

Вилікувавшись від лудоманії, Шарій подався в журналістику. Й одразу за ним закріпилася, м'яко кажучи, специфічна репутація. Чоловік не приховував: він - расист. До прикладу, ось допис Шарія у соцмережах, датований 2010-им.

Цигани - болото світу. Європа поступово прокидається й починає це болото чистити. КОЛИ прокинемося ми?

Вы, я не говорю, второй сорт. Вы просто полукровки, третьекровки, четвертокровки. Вы – бл* наполовину поляки, наполовину венгры. Вы хз что на самом деле.

А так Шарій звернувся до жителів Західної України. Його резонансні заяви приносили гроші. Й доволі швидко на зміну ігровій залежності приходить інша - медійна. Згодом у Шарія почалися проблеми. У столичному кафе він вступив у словесну перепалку з відвідувачем та вистрелив у нього з травматичного пістолета. Пізніше він інсценує замах на своє життя. Та втече до Європи.

А далі біженцю усміхнулася доля. В Україні почалася Революція Гідності. На фоні недовіри до місцевих ЗМІ, контрольованих "регіоналами", люди масово почали дивитися блогерів. Шарій створив свій ютуб-канал і став "зливним бачком" для поширення російських фейків. Ось прокремлівський ютубер стверджує, що путінських бойовиків на Донбасі немає.

А где тогда "рука Путина"? Если Путин так всерьез поддерживает это движение на юго-востоке, то где его бойцы? Где те кучи чеченцев? Где все эти спецы?

У Шарія з'явилася своя фан-база. Кількість підписників зросла до 2,5 мільйонів. А сам "блогер", схоже, не переймався якісним контентом і часто суперечив сам собі.

Здесь, потому что обижают русских. Ни по какой другой причине. Русские воюют с нацистами.

Це один із російських найманців із відео на ютубі Шарія. Стверджує: на Донбас приїхав воювати з міфічними нацистами. Хоча раніше, сам Шарій, нібито, стверджував зворотнє.

Если Путин так всерьез поддерживает это движение на юго-востоке, то ГДЕ ЕГО БОЙЦЫ?

Але простори Ютуба для чоловіка видалися замалими. Тому він вирішив зробити кар'єру в політиці. Та створив в Україні партію... "самого себе".

В 2021-му році СБУ оголосила підозру Шарію у державній зраді. Факти підривної діяльності слідчі виявили в його інтерв'ю та виступах.

А це вже свіже відео, березневе. Так українці зустрічають Шарія на вулицях Іспанії.

Покажи одно видео. Одно видео, покажи хоть одно.- Ти ж тільки можеш у своїх відео бабки російські відпрацьовувати.

4 травня 22-го року Анатолія Шарія затримали.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

Він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Це затримання -чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання.

Тим часом соцмережі, за кілька годин після затримання, вибухнули мемами. Перша графіка - це одіозного блогера зрівнюють з Віктором Медведчуком. Друга графіка - а це "Шарік" за гратами.