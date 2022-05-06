Оголошення про збір коштів Дмитро поширив у соцмережах, попросив про підтримку знайомих науковців та підприємців.

Відомий український палеонтолог, батько п'ятьох дітей, Дмитро Пилипенко, виїхав з родиною до Швейцарії. Евакуювати сім'ю багатодітний чоловік вирішив після того, як неподалік від його будинку у Києві розстріляли диверсійну групу.

Втім, щойно адаптувався до нових умов, почав організовувати допомогу українським військовим. Дмитро не зупиняється, і нині замахнувся на дорогий подарунок для друзів в одному з підрозділів ЗСУ - дрон, який коштує кілька тисяч євро. До родини Пилипенків завітала Світлана Прокопчук.

Велика родина Дмитра мешкає в охайному будинку католицької громади містечка Хутвіль, кантону Берн. П'ятьох дітей, дружину та маму чоловік привіз сюди через війну.

Дмитро Пилипенко, волонтер:

На другий день, коли я намагався іншим допомогти і почав їздити по місту, виїжджаю, а біля мого будинку було розстріляно дві машини з військовими.

Спочатку Пилипенки приїхали до родичів у Чернівецькій області. Відпочили після складної дороги і рушили за кордон. Подорож знову тривала понад тиждень. Найбільше, каже дружина Дмитра, хвилювалася за наймолодшу доньку, двомісячну Ярину.

Ірина Пилипенко, дружина Дмитра:

Тому що в дорозі було б неможливо знаходити ці суміші, годувати. Хоча, мабуть, трохи не вистачало, по вечорах вона плакала.

У Швейцарії Дмитро вирішив діяти. В Україні чоловік мав пов'язаний з палеонтологією бізнес. Це кадри документального фільму про роботу чоловіка.

Ось морське дно. Прибережні хвилі у вигляді таких бриж так званих. Цікаво, що цим брижам понад півмільярда років.

Знайомі із Дмитром і глядачі телеканалу "Інтер". Вдома у Дмитра справжній палеонтологічний музей:

Чим плиточка рідкісна, що зберігся ріг носорога такого древнього. Йому порядка 15 мільйонів років.

До війни Дмитро заробляв на легальному експорту скам'янілостей. Частину заощаджень чоловік одразу віддав на благодійність. Разом із однодумцями Дмитро купив вживаний інкасаторський автомобіль. Перефарбовану бронемашину відправили на фронт.

Дмитро Пилипенко, волонтер:

Щоб бути максимально корисним країні. Хотілось би, враховуючи мої можливості.

Облаштувавши побут для родини, Дмитро поїхав в Україну. У Польщі чоловік завантажив авто речами для військових. Дмитро повернувся до родини майже за півмісяця. Заспокоїти маленьку Яринку у ті дні було тяжко.

Ірина Пилипенко, дружина Дмитра:

Вона відчуває мій стан. Коли я нервуюсь, вона теж плаче, коли я заспокоїлась, вона спокійна.

Старші діти - Радомир, Зоряна, Злата, та Добриня вже пішли у Хутвілі до школи. Пилипенки беруть участь в акціях на підтримку України. Вдягають вишиванки, які захопили з дому.

Наталія Шевченко, мати Дмитра:

Вот этот дух Украины в вышиванке наверно передают. Тому що они имеют захист, они имеют символику, каждый крестик вышивался не просто так.

Родину у містечку вже знають. Увагу гостинних швейцарців щоразу привертає український прапор. Його Пилипенки підіймають на свята.

У Дмитра нова мета. Він знову планує поїздку до України - знайомим військовим необхідний дрон.

Дмитро Пилипенко, волонтер:

Дрони, які мають бути захищеними каналами зв'язку, щоб їх було досить важко збити, щоб вони могли бачити, грубо кажучи, і вночі.

Оголошення про збір коштів Дмитро поширив у соцмережах, попросив про підтримку знайомих науковців та підприємців. Поки чоловік зібрав лише невелику частину від потрібних 14 -ти тисяч євро, проте впевнений: з допомогою звичайних людей вдасться придбати безпілотник.