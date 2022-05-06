путін на параді 9 травня відправить заходу попередження про "судний день" - Reuters [ Редагувати ]
Президент рф володимир путін пошле заходу попередження про "судний день". Зробити це глава Кремля планує під час військового параду на Красній площі в Москві.
Про це повідомляє Reuters.
"путін направить заходу попередження про "судний день", коли очолить у понеділок урочистості з нагоди 77-ї річниці Перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною", - зазначає видання.
Підкреслюється, що в Головному військовому параді росії буде продемонстрована "величезна вогнева міць", в той час, як російська армія воює в Україні. У повітряній частині параду візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160.
Крім того, вперше з 2010 року, в параді братиме участь командний літак Іл-80 "судного дня". Повітряне судно використовується для перевезення вищого керівництва росії в разі ядерної війни.
В цьому випадку Іл-80 повинен стати пересувним командним центром президента росії. Літак напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.
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