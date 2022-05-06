Київ під прицілом: повторне вторгнення окупантів не виключено [ Редагувати ]
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Повторне настання рашистів на Київ не виключено. Про це заявив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
"Вірогідність завжди залишається, бо без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо в планах росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і поки що існуватиме росія, серце України – Київ – буде під прицілом", – заявив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в інтерв'ю.
Він запевнив, що влада такі варіанти не виключає, прораховує і готується до різних можливих сценаріїв дій російських окупантів.
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