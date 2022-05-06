Війна росії проти України це намагання не лише захопити країну, а зруйнувати життя в ній" - Зеленський [ Редагувати ]
В п'ятницю, 6 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що очевидно, що війна росії проти України це не просто намагання захопити одну країну і зруйнувати життя в ній.
Це посягання на свободу як таку. І тому для усіх вільних людей світу важливо, щоб наша країна не залишалась сам на сам в протистоянні з росією. Важливо, щоб кожен народ допомагав.
"Я вдячний Ісландії за кроки, які ви вже зробили. Зокрема, підтримавши санкції проти росії. Вдячний також за підтримку різного рівня, яку ви надаєте нашій державі", - сказав він.
Але закликаю не зупинятись.Закликаю ваш Уряд, ваших дипломатів і ваших людей бути адвокатами посилення тиску на росію. Бути адвокатами свободи. По всіх напрямках.
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