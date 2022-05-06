В п'ятницю, 6 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що очевидно, що війна росії проти України це не просто намагання захопити одну країну і зруйнувати життя в ній.

Це посягання на свободу як таку. І тому для усіх вільних людей світу важливо, щоб наша країна не залишалась сам на сам в протистоянні з росією. Важливо, щоб кожен народ допомагав.

"Я вдячний Ісландії за кроки, які ви вже зробили. Зокрема, підтримавши санкції проти росії. Вдячний також за підтримку різного рівня, яку ви надаєте нашій державі", - сказав він.