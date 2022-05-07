На Донбасі українські армійці знищили принаймні один Т-90М - найпросунутіший російський танк. Про це повідомляється у новому зведенні британської розвідки.

Модель танку Т-90М надійшла на озброєння у 2016 році, оснащена покращеною бронею, модернізованою зброєю та сучасною системою навігації.

Майже 100 танків T-90M у даний час перебувають в експлуатації передових російських підрозділів, у тому числі на Донеччині.

Як виявилося, найпередовіший танк ЗС рф вразливий у боях без підтримки іншими елементами сили.



Британські розвідники зазначають, що ЗСУ завдають великої шкоди найбоєздатнішим підрозділам армії рф і знищують найпередовіші розробки російських конструкторів.

Аналітики відзначають, що росіянам буде вкрай складно замінити модернізоване та передове обладнання через санкції, що обмежують доступ до критичних мікроелектронних компонентів.

"Подробиці" раніше писали, що російській армії знадобляться роки, щоб відновитися після війни в Україні.