Курс валют на 7 травня [ Редагувати ]
У суботу, 7 травня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 32,35 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля 31,75 (31,75-6 травня),
- продаж - 32,35 (32,30-6 травня) грн за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля 33,30 (33,30-6 травня),
- продажі - 34,10 (34,05-6 травня) грн за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля 7,30 (7,00 - 6 травня),
- продажі - 7,55 (7,40-6 травня) грн за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 9 травня становить 30,9063 гривень за євро (+0,0468 гривень).
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