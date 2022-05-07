У суботу, 7 травня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 32,35 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля 31,75 (31,75-6 травня),

продаж - 32,35 (32,30-6 травня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

купівля 33,30 (33,30-6 травня),

продажі - 34,10 (34,05-6 травня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля 7,30 (7,00 - 6 травня),

продажі - 7,55 (7,40-6 травня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 9 травня становить 30,9063 гривень за євро (+0,0468 гривень).