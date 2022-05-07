Мешканці Маріуполя працюють за їжу та не витримують і трьох діб [ Редагувати ]
Мешканці Маріуполя розбирають завали, під якими знаходять 80-100 трупів під кожним будинком. Не виключено, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю можуть бути більшими.
Про це свідчить заява радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Історія одного з учасників розбору завалів в Маріуполі. Без імені, бо людинаще в Маріуполі у постійній небезпеці. Під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому він зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів.
За словами Андрющенка, люди, які працювали, блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики.
Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму.
Під кожним будинком, який вони розгрібали, передає радник мера слова мешканця Маріуполя, було біля 80-100 трупів.
Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати.
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