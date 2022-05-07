Дерево України посадив мер міста Берн у Швейцарії. Це липа, яка віднині квітуватиме у парку Кляйне Шанце неподалік швейцарського парламенту. На дерево миру приїхали подивитись українці з усіх кантонів Конфедерації, які через війну змушені були звернутись до уряду цієї країни за захистом. Люди особисто вирішили подякувати гостинним швейцарцям за допомогу у непростий час. З Берна з подробицями Світлана Прокопчук.

"Деревом миру" віднині називатимуть цю невеличку липу у парку Кляйне Шанце.

На згадку про жертв війни насильства та терору України.

Висаджувати липу разом із міським головою Берна зібрались українці з усіх кантонів Швейцарії.

Марина Гаврилко, мешканка Броварів:

Подяка Швейцарії, людям, які нас тут приймають. Це дуже приємно і зворушливо, тому я вдячна всім людям, які допомагали. Я молюсь за Україну і хочу, щоб ми вже нарешті перемогли, тому що хочеться додому. Дім є дім.

Алек фон Графенрід кілька років тому побував в Україні. Нині, каже очільник Берна, відчуває необхідність максимально допомогти українцям.

Алек фон Графенрід, мер міста Берн:

Ми тут у Швейцарії дуже вражені тим, що відбувається в Україні. Ми намагаємось все зробити, ми солідарні з людьми з України, ми підтримуємо українців, які прибувають сюди та до Європи. Не дивлячись на це все нас звинувачують в пасивності, але ми хочемо бути активними. Маленький знак солідарності, який ми хочемо висловити - це посадка дерева, липи. Липа - це традиційне дерево миру. Ми посадили дерево миру. І ми сподіваємось на швидкий мир в Україні.

У відповідь українці подарували швейцарцям кілька кущів калини - як символ нашого народу.

Артем Рибченко, Посол України у Швейцарії: