Дерево України посадив мер міста Берн у Швейцарії [ Редагувати ]
Дерево України посадив мер міста Берн у Швейцарії. Це липа, яка віднині квітуватиме у парку Кляйне Шанце неподалік швейцарського парламенту. На дерево миру приїхали подивитись українці з усіх кантонів Конфедерації, які через війну змушені були звернутись до уряду цієї країни за захистом. Люди особисто вирішили подякувати гостинним швейцарцям за допомогу у непростий час. З Берна з подробицями Світлана Прокопчук.
"Деревом миру" віднині називатимуть цю невеличку липу у парку Кляйне Шанце.
На згадку про жертв війни насильства та терору України.
Висаджувати липу разом із міським головою Берна зібрались українці з усіх кантонів Швейцарії.
Марина Гаврилко, мешканка Броварів:
Подяка Швейцарії, людям, які нас тут приймають. Це дуже приємно і зворушливо, тому я вдячна всім людям, які допомагали. Я молюсь за Україну і хочу, щоб ми вже нарешті перемогли, тому що хочеться додому. Дім є дім.
Алек фон Графенрід кілька років тому побував в Україні. Нині, каже очільник Берна, відчуває необхідність максимально допомогти українцям.
Алек фон Графенрід, мер міста Берн:
Ми тут у Швейцарії дуже вражені тим, що відбувається в Україні. Ми намагаємось все зробити, ми солідарні з людьми з України, ми підтримуємо українців, які прибувають сюди та до Європи. Не дивлячись на це все нас звинувачують в пасивності, але ми хочемо бути активними. Маленький знак солідарності, який ми хочемо висловити - це посадка дерева, липи. Липа - це традиційне дерево миру. Ми посадили дерево миру. І ми сподіваємось на швидкий мир в Україні.
У відповідь українці подарували швейцарцям кілька кущів калини - як символ нашого народу.
Артем Рибченко, Посол України у Швейцарії:
Сьогодні були присутні посли різних держав, європейських, заокеанських. Тобто в нас насправді дуже велика солідаріті. Такі символічні кроки вони важливі для того, щоб Україна й українці розуміли, що вони не самі, що з нами Європа, з нами весь світ.
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