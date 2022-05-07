Підприємці Хмельниччини переобладнали приміщення під волонтерські штаби [ Редагувати ]
З перших днів війни Хмельниччина стала гуманітарним хабом. Тут переобладнали бенкетні зали на міні-готелі, а магазини елітного одягу - на Штаби допомоги ЗСУ. Як щодня наближають перемогу на гуманітарному фронті - у сюжеті.
17-го ще були куртки, і відкрили волонтерський пункт в нашому магазині. Збирали спочатку засоби гігієни, продукти, цигарки, ковдри.
Власник магазину Геннадій елітний жіночий одяг вивіз на склад, а в крамниці створив Штаб допомоги ЗСУ. Збирали все для захисників. Чого не знаходили - шили самотужки.
Геннадій Годний, власник магазину:
Дуже потрібно було хлопцям бафи. З тканини, простенькі, але дуже зручні получилися бафи. Це все з перероблених тканин. Дякуємо нашим підприємцям міста Хмельницького. Потім була термобілизна. Потребували. Люди небайдужі передали вілюра різного кольору. Робили підштаники, робили кофти, футболки.
Розробили й шиють навіть ноші для поранених. Вони легкі та універсальні.
Геннадій Годний, власник магазину:
Для транспортування. Хлопці можуть на них і сидіти, і вкриватись. Легко миються, транспортабельні.
А це - один з елітних ресторанно-готельних комплексів міста. З початку війни його власники допомагають військовим.
Анатолій Собко, власник готельно-ресторанного комплексу:
Щодня 1-2 буси допомоги. В більшості - це були харчові продукти, одежа. Ми допомагали в ту сторону, куди було необхідно і перевага була тим людям, які ідуть на передову.
А ресторанних залах і будиночках селять і годують вимушених переселенців.
Анатолій Собко, власник готельно-ресторанного комплексу:
Всі будиночки, зали перелаштовано для людей, які не мають можливості платити. По бажанню ми людей селимо безкоштовно, харчуємо.
Світлана Борисюк, повар:
Сирнічки по-домашньому, на домашньому творожкові. А там? Тут має бути штрудель з яблуками. Це - свіжезварений борщик для наших гостей.
Підприємці й далі підставлятимуть плече і, як можуть, наближатимуть перемогу.
Геннадій Годний, власник магазину:
Просимо в Бога кожен день миру, перемоги. Здоров'я, терпіння і наснаги нашим бійцям. Дякуємо їм, що вони з нами, охороняють наш сон.
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