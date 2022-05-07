З перших днів війни Хмельниччина стала гуманітарним хабом. Тут переобладнали бенкетні зали на міні-готелі, а магазини елітного одягу - на Штаби допомоги ЗСУ. Як щодня наближають перемогу на гуманітарному фронті - у сюжеті.

17-го ще були куртки, і відкрили волонтерський пункт в нашому магазині. Збирали спочатку засоби гігієни, продукти, цигарки, ковдри.

Власник магазину Геннадій елітний жіночий одяг вивіз на склад, а в крамниці створив Штаб допомоги ЗСУ. Збирали все для захисників. Чого не знаходили - шили самотужки.

Геннадій Годний, власник магазину:

Дуже потрібно було хлопцям бафи. З тканини, простенькі, але дуже зручні получилися бафи. Це все з перероблених тканин. Дякуємо нашим підприємцям міста Хмельницького. Потім була термобілизна. Потребували. Люди небайдужі передали вілюра різного кольору. Робили підштаники, робили кофти, футболки.

Розробили й шиють навіть ноші для поранених. Вони легкі та універсальні.

Геннадій Годний, власник магазину:

Для транспортування. Хлопці можуть на них і сидіти, і вкриватись. Легко миються, транспортабельні.

А це - один з елітних ресторанно-готельних комплексів міста. З початку війни його власники допомагають військовим.

Анатолій Собко, власник готельно-ресторанного комплексу:

Щодня 1-2 буси допомоги. В більшості - це були харчові продукти, одежа. Ми допомагали в ту сторону, куди було необхідно і перевага була тим людям, які ідуть на передову.

А ресторанних залах і будиночках селять і годують вимушених переселенців.

Анатолій Собко, власник готельно-ресторанного комплексу:

Всі будиночки, зали перелаштовано для людей, які не мають можливості платити. По бажанню ми людей селимо безкоштовно, харчуємо.

Світлана Борисюк, повар:

Сирнічки по-домашньому, на домашньому творожкові. А там? Тут має бути штрудель з яблуками. Це - свіжезварений борщик для наших гостей.

Підприємці й далі підставлятимуть плече і, як можуть, наближатимуть перемогу.

Геннадій Годний, власник магазину: