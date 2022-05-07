Майстриня з Миколаєва допомагає ЗСУ своїм хобі [ Редагувати ]
Наближати перемогу чим тільки можна. В Миколаєві майстриня не лише не припинила свого довоєнного хобі, а й допомагає завдяки йому армії. Ті емоції, яка пережила жінка впродовж останніх місяців, відобразилися і в її роботах. Майстриня переконана, у неї свій - мистецький фронт. Поробки продає закордон, а вилучені кошти - відправляє ЗСУ. Що ж виготовляє ммайстриня і чи багато вдалося продати - розповість Марина Михайловська.
Кошечка будет наша украинская, цветов нашего флага.
Поліна вже багато років майструє новорічні прикраси з вати. З початком війни, зізнається, життя наче зупинилося. Зникло натхнення та... покупці. Але поступово саме в рукоділлі пенсіонерка знайшла розраду.
Поліна Адрієвська, майстриня:
А тут война. Людям не до игрушек. Мне не до игрушек. А потом я стала… ну не все ж в ленте Фейсбука сидеть. Надо что-то делать. Слепился такой первый заяц. Это первая моя игрушка во время войны. Видишь, какой он перепуганый. Такая и я была в то время.
Найпопулярнішими іграшками у покупців раніше були казкові герої та усміхнені малюки. Тепер в руках народжуються більш філософські образи. В колекції майстрині вже декілька янголів - один закриває небо, інший охороняє бійців, третій латає поранені серця.
Поліна Адрієвська, майстриня:
Он сидит, ножки босые у него есть. Здесь будет золотая иголка с золотой ниткой.
А от ця іграшка невдовзі поїде до замовників в Ізраїль. Про подвиги пса Патрона, який допомагає чернігівським піротехнікам, знають навіть за кордоном.
Поліна Адрієвська, майстриня:
Я насобирала разных фотографий в сети: в фас, в профиль, сзади, сбоку. Чтобы пятнышки соответствовали. 100 мин вскрыл такой малыш. Он же небольшой.
Замовників зараз хоч і небагато. Але завдяки їм майстриня може допомагати українським військовим. Адже вони, наші захисники, щодня наближають перемогу та її мрії про нові виставки та зустрічі з учнями.
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