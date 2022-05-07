Наближати перемогу чим тільки можна. В Миколаєві майстриня не лише не припинила свого довоєнного хобі, а й допомагає завдяки йому армії. Ті емоції, яка пережила жінка впродовж останніх місяців, відобразилися і в її роботах. Майстриня переконана, у неї свій - мистецький фронт. Поробки продає закордон, а вилучені кошти - відправляє ЗСУ. Що ж виготовляє ммайстриня і чи багато вдалося продати - розповість Марина Михайловська.

Кошечка будет наша украинская, цветов нашего флага.

Поліна вже багато років майструє новорічні прикраси з вати. З початком війни, зізнається, життя наче зупинилося. Зникло натхнення та... покупці. Але поступово саме в рукоділлі пенсіонерка знайшла розраду.

Поліна Адрієвська, майстриня:

А тут война. Людям не до игрушек. Мне не до игрушек. А потом я стала… ну не все ж в ленте Фейсбука сидеть. Надо что-то делать. Слепился такой первый заяц. Это первая моя игрушка во время войны. Видишь, какой он перепуганый. Такая и я была в то время.

Найпопулярнішими іграшками у покупців раніше були казкові герої та усміхнені малюки. Тепер в руках народжуються більш філософські образи. В колекції майстрині вже декілька янголів - один закриває небо, інший охороняє бійців, третій латає поранені серця.

Поліна Адрієвська, майстриня:

Он сидит, ножки босые у него есть. Здесь будет золотая иголка с золотой ниткой.

А от ця іграшка невдовзі поїде до замовників в Ізраїль. Про подвиги пса Патрона, який допомагає чернігівським піротехнікам, знають навіть за кордоном.

Поліна Адрієвська, майстриня:

Я насобирала разных фотографий в сети: в фас, в профиль, сзади, сбоку. Чтобы пятнышки соответствовали. 100 мин вскрыл такой малыш. Он же небольшой.

Замовників зараз хоч і небагато. Але завдяки їм майстриня може допомагати українським військовим. Адже вони, наші захисники, щодня наближають перемогу та її мрії про нові виставки та зустрічі з учнями.