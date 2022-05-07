Вони об'єдналися разом заради спільної мети. Запорізькі фотографи, музиканти та художники організували благодійний захід, на якому збирають кошти для місцевого шпиталю. Виручити гроші мають від продажу картин, що представили на виставці. А для того, щоб психологічно підтримати містян та переселенців запланували серію майстер-класів. На відкритті заходу побувала Інна Гогой.

Музика у цій залі грає вперше від початку повномасштабної війни. І так само вперше за два з половиною місяці тут проходить виставка місцевих фотографів та художників. Запорізькі автори та виконавці об'єдналися разом, аби зібрати кошти на потреби шпиталю. Пані Наталія презентує чотири свої картини. На усіх полотнах квіти, а в кутку дата, у який день війни написана робота.

Наталія Коробова, художниця:

Я хочу показать, что цветы живут не зависимо от того, что происходит в нашем мире. Но мы проецируем на них то, о чем мы думаем, что переживаем, но я знаю точно, что они больше хотят жить. Также, как мы и цветы победят.

Долучилась до творчого заходу й художниця Анжела. На виставці не лише демонструє свої роботи, а й проводить майстер-клас із бодіарту.

Анжела Прокоф'єва, художниця:

Сьогодні я малюю метеликів - символ легкості, щастя, бо коли ми дивимось на метеликів, в нас завжди виникає відчуття легкості й чогось прекрасного.

Анжела каже, для майстер-класу спеціально обрала прості яскраві образи. Сподівається, такі заняття неодмінно подарують відвідувачам трохи добра та позитиву.

Анжела Прокоф'єва, художниця:

Мої роботи, мій бодіарт може їх порине трошки в добру реальність, вони зроблять фото і будуть вспоминати світлі дні, добрі.

Організатори кажуть, окрім збору коштів для шпиталю, є у заходу ще одна мета. Таким творчим зібранням хотіли психологічно підтримати запоріжців та переселенців, які нині перебувають у місті.

Олена Сауріна, організаторка заходу:

В багатьох вже бувають депресії, в такий тяжкий час, коли всі знаходяться в напрузі, якесь хоча б невеличке розслаблення.

Благодійна виставка триватиме кілька днів. В майбутньому організатори планують зробити захід щотижневим. Кажуть, такі зустрічі потрібні не лише відвідувачам, а й самим митцям. Адже, це можливість побути у колі однодумців та поділитися зі світом своїми хвилюваннями.