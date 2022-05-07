Схід України готується до потужних наступів ворога у найближчі 3-4 дні. На цьому наголошують очільники обласних військових адміністрацій. Втім ворожий натиск наші захисники відчувають уже сьогодні. На Донеччині тривають обстріли міст, зокрема - Авдіївки та Краматорська. На Луганщині - проблеми з питною водою та паливом: водогони зруйновані, а останню заправну станцію, яка працювала, розбомбили окупанти.

Більше подробиць зі східного фронту розкаже Євген Соломін.

Ця історія - просто вражає! П'ятеро людей взялися самостійно евакуюватися з фронтового міста Попасна - і потрапили під обстріл росіян. Двоє чоловіків, зокрема, й водій - отримали важкі поранення. Тоді за кермо сіла 15-ти-річна дівчинка! Рашисти знову вдарили по машині - дівчині прострілили обидві ноги! Але вона - навіть поранена продовжила вести машину й довезла всіх до міста Бахмута. Лише там їй та іншим постраждалим надали медичну допомогу. Нині вона вже у Львівській лікарні. Їй доведеться ампутувати частину пальця.

Там лежали мины в шахматном порядке. Ну я как-то проехала на машине. Там труп женщины и столб. Я как-то проехала. А потом поворот направо - нас обстреляли. Я почти ничего не могла сделать - машина заглохла. Но завелась и поехали дальше, не легко было. Но я ж не бросила бы под обстрелами.

А цим хлопцям-волонтерам із Лисичанського гуманітарного центру - від 16 до 19 років. Тут, на лінії фронту, під обстрілами орків, вони щодня везуть людям гуманітарну допомогу.

Сергій, волонтер з Лисичанська:

Мені 17 років - учусь у горному технікумі, работаю. Здесь помагаю людям.

Військові дії на Луганщині не припиняються ні на хвилину. Ворог безжально б'є по Воєводівці та Попасній.

На цьому відео телеканалу CNN зафіксовано бій між нашими захисниками та росіянами на околицях Попасної.

Тривають бої також у Рубіжному. Частину міста контролюють окупанти. На непідконтрольній нашим бійцям території вороги вриваються до квартир, гаражів, будинків і тягнуть звідти все підряд. Колишній міський голова Сергій Хортів - нині колаборант - цьому сприяє. Окупанти хизуються награбованим.

Містяни створили канал "шакали Рубжного" і документують мародерів - переважна частина з яких - кадирівці.

Слава Україні! Героям слава! Що ви тут?

А це вже - Сєвєродонецьк. Поліція нині тут і волонтерить, і гуманітарну допомогу розвозить. А тепер ще й швидкою допомогою працює. Пані Валентина думала, обстріли не переживе - в жінки мало не зупинилося серце.

Благодарность вам за то, что везете меня немножко подрихтовать (плаче). Я так еще хочу жить!

Рашисти не полишають своїх планів оточити Попасну та прорватися до Сєвєродонецька. Проте наші захисники точно знають наперед про всі рухи окупантів. Як і про те, що у рашистів не вистачає ударних можливостей. Біля окупованого міста Кремінна окупанти здійснили спробу форсувати річку Сіверський Донець. В обласній військовій адміністрації розуміють - наступні 3-4 дні - тут буде дуже гаряче! Адже попереду - 9 травня, сакральна дата для рашистів. Однак, наші бійці готують московитам сюрприз.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Не буду казати, що не важко нашим хлопцям - дуже важко! Але тримаються. Не про все можемо говорити, але скоро будуть дуже хороші новини. І це не просто слова, а підтверджені факти.

А це вже Донеччина. Триває евакуація з міста Вугледара. Стареньким уже несила жити під постійними бомбардуваннями - вони наважилися виїхати до безпечних місць.

Шесть человек в подвале осталось, но они вроде как не хотят. Со своего дома ушли - там гасят конкретно. Гасили и будут гасить.

Гарячими точками Донеччини залишаються Мар'їнка, Михайлівка, Великі Новосілки, Красногорівка, Лиман, Авдіївка, Курахівський та Новопавлівський напрямки.

А якже не страшно - ми он кожний день у погріб ховаємось! Як самольоти ото літають, як оце гради! От сьогодні от-то-то на горі падали.

Противник не припиняє наступальних дій на всьому східному напрямку.

На території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 11 атак ворога знищено вісім танків та вісім одиниць броньованої техніки.

Ворог не полишає намірів встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. А також прокласти сухопутний коридор до окупованого Криму. Втім наші захисники - щодня ламають усі плани рашистів, даючи їм зрозуміти - їхнім брудним загарбницьким намірам ніколи не втілитися в життя.