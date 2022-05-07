Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години - Резніков [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков пригадав перші години українського спротиву повномасштабній війні та пояснив зміну позиції західних країн щодо допомоги Україні.
Очільник Міноборони розповів, що на Заході на злам опору Збройних сил військами РФ давали 3 доби. Проте, відчайдушний спротив української армії, на думку Резнікова, переконав партнерів надати ЗСУ сучасне озброєння.
"Перед вторгненням Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, а ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. і це теж дало розуміння, що не треба боятися дати нам сучасну зброю", – заявив міністр.
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