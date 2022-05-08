У Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч людей [ Редагувати ]
У Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч людей. В основному, в результаті російської агресії, загинули цивільні.
Про це заявив офіцер управління розвідки Ілля Самойленко, повідомляє прес-конференція полку "Азов".
Захоплення Маріуполя йде вже 2,5 місяці. Такої облоги в історії ще не було, і з такою кількістю жертв серед солдатів, і жертв серед цивільних. 25 тисяч цивільних були вбиті російською армією. Але ми військові, у нас є завдання захистити нашу країну, нашу державу, це наш моральний обов'язок.
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