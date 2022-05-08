На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі під завалами можуть ще залишатися цивільні. Однак бійці "Азову" поки не можуть це перевірити через постійні обстріли російських військ.

Про це повідомляє офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко під час прес-конференції.

"Під завалами на території "Азовсталі" можуть ще залишатися цивільні. У бійців через постійні бої немає змоги це перевірити - техніки, щоб їх розібрати завали, також немає", - сказав Самойленко.