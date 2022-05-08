""Азовсталь" бомбити не треба", - говорив своїм підлеглим путін.

Шостий день генерального штурму. Але вони нескорено тримають оборону. Захисники Маріуполя міцніші за сталь. Бо взяти місто до 9 травня - сакральної для путіністів дати - стало їхньою нав'язливою ідеєю. Але скалічене, поруйноване, як у 41-му, місто - тримається...

Тримається і вже відома на весь світ "Азовсталь". Як символ української нескореності, і російського звірства. Окупанти не припиняють гатити по заводу з усіх гармат - артилерії та танків. Напевно, немає таких бомб, які б не випробували там рашисти...

Напередодні з підвалів "Азовсталі" таки вдалося вивести всіх жінок, дітей і літніх людей. Тепер на черзі - новий етап. Забрати звідти поранених бійців та військових медиків. Більше про ситуацію на "Азовсталі" - подивіться в матеріалі моїх колег.

Обстріли з літаків, кораблів, артилерії й танків…

У своєму кровожерливому бажанні повністю захопити територію заводу "Азовсталь" рашисти продовжують використовувати все можливе озброєння. Навіть попри оголошений режим тиші.

Українські захисники, які тримають оборону на підприємстві, називають те, що з ними зараз відбувається, не інакше як "пекельне реаліті-шоу".

Що мене дивує? Цинізм!!! Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють!

Ці слова написав на своїй сторінці у Фейсбуці командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина. Він разом із побратимами також перебуває на "Азовсталі". Жорстокість російсько-терористичних військ і ветеранів Другої світової війни. Вони наголошують: дії рашистів нічим не відрізняються від дій гітлерівців.

Олександра Романченкова, ветеран Другої світової війни:

Ребята передают трагическое положение свое, но не сдаются. Это люди живые! Это люди, у которых нет ноги, нет руки, раненые. Сидят без помощи медицинской. Они не могут их полечить. Они разрушили всё, что можно было разрушить.

Та навіть під шквальним ворожим вогнем нашим захисникам вдалося організувати евакуацію з території підприємства. Посадовці звітують: з "Азовсталі" вивезли вже всіх жінок, дітей та стареньких.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дякую командам Комітету міжнародного Червоного хреста і ООН, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати більше 300 людей - жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних з "Азовсталі" і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

"Азовсталь" бомбити не треба - говорив своїм підлеглим путін. Але то була чергова брехня, рашисти продовжували скидати на підприємство надпотужні бомби. Про справжні наміри росіян щодо металургійного комбінату цілком імовірно може стати відомо вже сьогодні, вважають в Офісі Президента України.

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України: