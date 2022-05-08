На межі вимирання: чому на війну з Україною росія так активно відправляє представників національних меншин [ Редагувати ]
190 народів. З різними мовами, релігіями, традиціями. Російська Федерація - країна полі-національна. З титульною нацією, на іншими - другорядними. Національні меншини в Росії почувають себе не дуже комфортно.
Деякі етнічні групи - на межі вимирання. Все через тотальну асиміляцію народів, яку розпочала ще царська Росія, активно підхопив радянський режим, і от зараз - активно продовжує путін. І війна проти України - один зі способів цієї "асиміляції". Проти українців б'ються буряти, калмики, якути...
Чому? І до чого це може призвести? Богдан Вербицький усе проаналізував.
У Росію поїхали труни!
Абакан простился с Русланом Матвеевым. Это первый участник спецоперации на Донбассе.
На погостье села Белазводный сегодня собрались несколько сотен человек. Это родные, близкие Никиты Сафронова. И его односельчане.
Воскресенская Церковь. Здесь прощаются с Максимом Песковым. Закрытый гроб. По традиции, на нём военная фурашка и российский флаг.
В селе Большой Вьяз сегодня была церемония прощания с рядовым контрактной службы Александром Вочниковым.
Татарстан, Інгушетія, Бурятія... географія поховань - широченна. Але є одна особливість: від столиці (Москви) вони далеченько. Але чому?
Владлен Мараєв, історик:
Імперія в першу чергу відправляє на забій, як худобу, по-суті, направляє свої національні меншини, які з точки зору столиці, найменш шкода.
А ми вже "як раді"! Особливо, коли зустрічаємо їх на нашій землі!
- Ты кто? - Бурят. - Бурят? Аааааа, боевой бурят?
Чому в Україні найбільше російських військових саме з невеликих федеративних республік? І чи не є це ще одним "новим-старим" планом Путіна?
Богдан Вербицький, кореспондент:
Вона - найбільша у світі з площею в 17 мільйонів кілометрів! Займає 1/8 нашої планети. І живуть там різні народи: росіяни, башкири, чуваші. Але, парадокс: згідно етнічної карти, більшість вважають себе росіянами. На другому місці тюрки, ще трошки - кавказці, і монголи. Але чи дійсно всі ці регіони населені саме росіянами? І чи можна їх так називати?
Владлен Мараєв, історик:
Росіянами їх можна назвати виключно за паспортом, тобто за громадянством, але не за етнічним походженням.
В'ячеслав Мальцев, російський опозиціонер, журналіст:
Я сомневаюсь вообще, что есть некие "россияне". При советах это хомосоветикус был. То есть, советский человек был. Независимо от национальности. Это всё были советские люди. Я думаю, что это была и проблема самой России, что самоидентификация какая-то весьма странная.
І проявляється, зокрема, в Україні! Бо "Батьківщину вони захищають"!
- Я приехал сюда, нам сказали убивать... - Нет, нет. Успокойся, ты родину защищал. Родину! - Та нет никакой родины.
В'ячеслав Мальцев, російський опозиціонер, журналіст:
Что такое Родина - каждый, наверное, решает сам. Что для него родина? Калининград, где проживает 90 процентов русских - это Родина, это Россия? Вот, что такое родина? Якутия, где живёт меньше миллиона человек и Якуты проживают в основном, куда ни копеек денег не вкладывается? Всё разворовывается. Это Россия, или колония? И так далее.
І в цих колоніях зараз дуже "інтенсивно" ховають солдат! Це приміром, столиця Бурятії - Улан-Уде. Виявляється, всі солдати звідси захищали... Донбас!
Пять десантников погибли, защищая Донбасс. Им бы ещё жить и жить. Самому старшему было 40. А младшему - 24.
Ігрор Шутенков, мер Улан-Уде:
Наши парни мужественно защищали наше отечество. Отдали жизнь за мирное будущее нашей страны. За нас с вами. Выполнили свой долг.
Тобто, напали на Україну! Але чому служба в армії така популярна в глибинці Росії?
Олена Богдан, Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті:
В Збройних Силах Росії, які здійснюють свою криваву війну на території України, непропорційно багато корінних народів Росії. І це пов'язано з тим, що в бідних районах рекрутують людей. Це сприймаються свого роду як соціальний ліфт, вони підписують контракти і йдуть на службу.
Владлен Мараєв, історик:
Ті регіони, які далекі від центру, далекі від столиць, де низький рівень життя, низький рівень зарплат, низький рівень освіти середньої, їх відправляють на війну.
Бо, по-перше, ну не москвичів же відправляти? А по-друге, буряти, калмики й решта республік у цікавому соціальному статусі: вони начебто й росіяни, але й ні. А окремим народом їх уже теж не назвеш.
Олена Богдан, Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті:
Цей етноцид може відбуватися як шляхом фізичного знищення, так і асиміляційних політик. В Російській Федерації протягом 10-20 років відбулася активна асиміляційна політика. І ця політика була більш результативна, ніж політики радянського союзу. Навіть моє покоління пам'ятає ось це відчуття престижу від ідентичності "рускій" в Радянському Союзі.
Зараз в Росії (а точніше в збройних силах) є новий бренд - кадирівці. Щоправда, в Україні у них все пішло не за планом.
В'ячеслав Мальцев, російський опозиціонер, журналіст:
Они приехали попугать, их шарахнули, кадры мы все видели, где голова, извиняюсь, где попа… там всё.
Первая основная задача выполнена. Выполнена на 5 с плюсом. Сумарно у нас 3 300-х.
Тепер напевно... більше. До речі, саме кадирівці були рушійною силою першого етапу російської війни проти України. І схоже, жереб на товаришів Кадирова упав "не випадково".
В'ячеслав Мальцев, російський опозиціонер, журналіст:
Кадыровцы ему как гвоздь в одном месте. И сам Кадыров. Поэтому, я не исключаю… И кстати говорил я о том, что он будет пытаться их зачищать, будет сливать, ну не он, а ФСБшники.
Щоправда, причини у Путіна - не тільки політичні. Чеченці, спочатку для Радянського Союзу, а потім і для Росії, завжди були проблемою. І її намагалися вирішити. Ще під час Другої Світової.
Владлен Мараєв, історик:
Був геноцид чеченців та інгушів в 1944 році. Практично, одночасно з геноцидом кримським татар у Криму. Їх депортовували. Як кримських татар, так і інгушів депортовували з місць їхньої історичної батьківщини в Казахстан, Киргизстан. В деяких випадках, коли вивозили інгушів, спалювали їх аули буквально разом із місцевими жителями. Дуже відома трагедія відбулася в лютому 1944 року. Такі випадки були непоодинокі.
Чи повторюються вони зараз? - Не так масово. (Хоча українців з окупованих територій в Росію примусово таки вивозять). Але в самій Федерації вибрали інший шлях асиміляції народів.
Олена Богдан, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті:
Вітала лідера Ерзянського народу Сиреся Боляєня з днем народження і він пригадував, як у дитинстві він міг почути слова в Росії "говори по-человечески", коли він говорив своєю ерзянською мовою.
Федерація - велика, найбільша в світі. Але чи найпотужніша? - Очевидно, що створити етнічний моноліт - не вдасться.
Куран-Байран. Найбільше мусульманське свято. І ці вулиці - здавалось б, колись слов'янської Москви...
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