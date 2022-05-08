Стихійне лихо на Херсонщині - горить Чорноморський біосферний заповідник. Полум'я наближається до сіл, а росіяни не дають рятувальникам його загасити. Тому що "зайняті" іншим - вони вдираються до приміщень селищних рад, викрадають людей та обстрілюють ракетами окуповану Голу Пристань. Докладніше - в нашому огляді.

Херсон рашисти готують немов до зйомок радянського фільму - напівпорожні вулиці заполонила символіка СРСР із забороненими в Україні георгіївськими стрічками. А назву це кіно, певно, матиме: "9 травня під дулом окупанта", де головні ролі зіграють люди, завезені з Криму, та нечисленні прихильники "русского міра" з Херсону.

А в Голій Пристані загарбники влаштували пекельне 7-ме травня. Завдали ракетного удару по місту. Тепер 4-ро людей - у лікарні.

Світлана Лінник, заступниця міського голови Голої Пристані:

В цілому будинків пошкоджено 35, три з них не підлягають відновленню. Мчсна служба наша спрацювала, виконавши вчасно свою функцію, свою місію. Школа естетичного виховання мала можливість надати цим людям свої дахи, все таки для того, щоб приспособити свою будівлю, щоб якось там спрацювати.

Людські оселі рашисти перетворили на руїни, і знову набрехали, що удару завдала українська "Точка У". Такі фейки - типовий почерк ерефівців. І кількість провокацій може зрости 9-го травня. Тому найближчими днями на Херсонщині запроваджено тривалу комендантську годину.

Євген Рищук, міський голова Олешок:

Все думают о том, как сохранить жизнь. Комендансткий час начинается в 21.00 восьмого числа. Весь день мы сидим дома девятого, 21.00 - комендатнский час девятого, десятого утром идем на работу.

Мешканці двох сіл на Херсонщині, проте, бояться до комендантської години не дожити. Бо поряд - стіна вогню!

Олександр Мусієнко, голова Чулаківської об'єднаної територіальної громади:

Горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка!!!! Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям тушити пожежу!!! Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись?

За повідомленнями селян, очільник лісництва й лісник просили окупантів пустити людей гасити пожежу. А загарбники разом із авто забрали чоловіків, один із них - досі у полоні. Роздавання гуманітарки чи концерти до 9 травня, то лише дешева картинка для пропагандистських ЗМІ.

Розуміючи це, мешканці Херсонщини вітають кожну перемогу наших захисників.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

Нашими силами оборони нанесено ураження понад 120 цілей противника. Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 80 рашистів та 10 одиниць техніки. А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів.

І навіть кожен прапор окупантів, зірваний з будівлі, як от у місті Бериславі, це теж - маленька перемога.