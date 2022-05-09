Дефіцит пального на українських АЗС пов'язаний з наслідками війни. Удари окупантів знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зараз ми завозимо бензин і дизельне пальне, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України.

Глава уряду зазначив, що через це логістика постачання пального дуже змінилася і, як наслідок, дуже ускладнилася і здорожчала. А це, за його словами, може призвести до здорожчання для споживачів.

Зараз ми ведемо перемовини, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися.

Як розповів Шмигаль, наразі влада працює над тим, що надолужити дефіцит пального. Зокрема, ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість пального в Україну.