Окупанти обстріляли з "градів" Дніпропетровську область [ Редагувати ]
В понеділок, 9 травня, окупанти відкрили вогонь по Широківській громаді Дніпропетровській області з "градів". Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської області Валентина Резніченко.
Ніхто з цивільних не постраждав.
У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали.
Як відзначив голова Дніпропетровської області, наразі село залишилось без світла. Електрики вже працюють.
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