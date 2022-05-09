В понеділок, 9 травня, окупанти відкрили вогонь по Широківській громаді Дніпропетровській області з "градів". Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської області Валентина Резніченко.

Ніхто з цивільних не постраждав.

У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали.

Як відзначив голова Дніпропетровської області, наразі село залишилось без світла. Електрики вже працюють.