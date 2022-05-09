рф збирається застосувати проти захисників "Азовсталі" хімзброю [ Редагувати ]
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Окупанти так і не змогли подолати оборону українських військ на "Азовсталі". З цієї причини вище керівництво росії має намір застосувати хімзброю проти наших військових.
Про це повідомляє депутат міськради Маріуполя Олександр Лашина.
"У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, щоб із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці, бо наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі". У них нічого не виходить і вони вже хочуть застосувати такі геноцидні речі", - розповів депутат.
За його словами, саму хімічну атаку українських військових заплановано на 11 травня.
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