Міський голова Ірпеня оприлюднив відео, на якому видно величезну кількість боєприпасів, якими російські війська знищували місто.

Мер Ірпеня оприлюднив відео у Telegram.

"Ось скільки "подарунків" прислали кляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами", - йдеться у дописі.

Однак він також закликав містян повідомляти одразу повідомляти про небезпечні предметі у разі їх виявлення.