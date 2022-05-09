Мер Ірпеня показав купи боєприпасів, які окупанти залишили [ Редагувати ]
Міський голова Ірпеня оприлюднив відео, на якому видно величезну кількість боєприпасів, якими російські війська знищували місто.
Мер Ірпеня оприлюднив відео у Telegram.
"Ось скільки "подарунків" прислали кляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами", - йдеться у дописі.
Однак він також закликав містян повідомляти одразу повідомляти про небезпечні предметі у разі їх виявлення.
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