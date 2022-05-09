Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Гарант наголосив, що для України важливо показати результати тих звірств, які російські військові вчиняли на території України, зокрема у Київській області.
"Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключилирРосію зі свого складу. Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни росії проти нашої країни. Вдячний Генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич за візит. Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти на Київщині", - йдеться у повідомленні.
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