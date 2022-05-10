Цивільні з "Азовсталі" дісталися Запоріжжя [ Редагувати ]
А вночі до Запоріжжя приїхала чергова гуманітарна колона - з Маріуполя. Це - 177 людей. Частина з них ховалася від ворожих обстрілів на "Азовсталі". Своїми історіями вони поділилися із нашими журналістами.
Запоріжжя. Майже ніч. Евакуаційна колонна автобусів в'їжджає в місто. А в них - 177 маріупольців. Частина із них - ті, хто ховалися від рашистських обстрілів на "Азовсталі". Понад два місяці перебувала там і працівниця підприємства пані Наталія. Розповідає, разом із нею у бункері були діти. Жінка весь час намагалася їх відволікати від жаху, який відбувався на поверхні - в місті. Постійно вигадувала ігри та конкурси. Багато малювали. Дитячі роботи привезла з собою.
Наталія, біженка з Маріуполя:
Вот была нарисована такая пицца и повешена у меня возле кровати. Я не знала, как это воплотить в жизнь, я это сделала. Вот мечта ребенка, который был в бункере - торт.
До Запоріжжя Наталія приїхала разом із чоловіком. Володимир згадує, місто палало. Обстріли не вщухали. Бігти до сховищ доводилося просто під російськими градами.
Володимир, біженець з Маріуполя:
Было страшно, громко, грады летали, мы бежали под градами, горели машины. Прямо перед нами горели машины, дома все в осколках. Не было крыш. Ну это поначалу. Дальше было хуже...
Зараз маріупольські біженці мріють лише про одне - перепочити та набратися сил. Адже окрім усього, що їм довелося пережити, рашисти ще змусили людей проходити процедуру фільтрації.
Павло, переселенець з Маріуполя:
3 часа утра выгнали на улицу, переписку. Я говорю запустите детей хоч в автобус, они говорят все стоят и они будут стоять.
Юлія, переселенка з Маріуполя:
Дети очень рвались сюда и говорили мама давай побыстрее уедем. Плакали. Богдан подходил и говорил - мам, мы не умрем.
На ночівлю людей розмістили у підготовлених заздалегідь місцях. Там люди зможуть поїсти та відпочити, а потім вже приймати рішення - вирушати далі, чи залишатися у Запоріжжі. Загалом за два місяці до обласного центру прибули сотні тисяч біженців.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Ми вивезли з березня місяця понад 110 тисяч маріупольців і ще понад 150 тисяч мешканців Запорізької області, тому завжди треба не втрачати надію і діяти.
Олександр Ярошенко, волонтер:
Мы собираем людей по Мариуполю, очень много людей в Мангуше и в Бердянске. С Маруиполя те, которые выехали и не могут сегодня выехать. Именно с пригорода из Бердянска.
Окрім цього за даними Маріупольської міської ради до Запоріжжя разом із біженцями приїхала чотирирічна дівчинка, яку рашисти розлучили із матір'ю.
- Как тебя зовут? - Аліса. Хочу домой, к себе.
Мама із дитиною переховувалася на "Азовсталі". Після евакуації на одному з блок постів - окупанти жінку залишили у фільтраційному таборі. Її подальша доля наразі невідома.
по темі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у твіттері повідомив, що майже 500 людей успішно вдалося евакуювати із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів.
Окупанти продовжують атакувати маріупольську "Азовсталь"
В п'ятницю, 6 травня, з Мріуполя евакуювали 50 люде
Вони не чують пострілів. Але не тому, що живуть далеко від війни. Вади слуху заважають батькам героїні наступного матеріалу чути війну та навіть сповна зрозуміти, що відбувається.
У середу, 4 травня, окупанти прорвалися на "Азовсталь"