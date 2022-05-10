А вночі до Запоріжжя приїхала чергова гуманітарна колона - з Маріуполя. Це - 177 людей. Частина з них ховалася від ворожих обстрілів на "Азовсталі". Своїми історіями вони поділилися із нашими журналістами.

Запоріжжя. Майже ніч. Евакуаційна колонна автобусів в'їжджає в місто. А в них - 177 маріупольців. Частина із них - ті, хто ховалися від рашистських обстрілів на "Азовсталі". Понад два місяці перебувала там і працівниця підприємства пані Наталія. Розповідає, разом із нею у бункері були діти. Жінка весь час намагалася їх відволікати від жаху, який відбувався на поверхні - в місті. Постійно вигадувала ігри та конкурси. Багато малювали. Дитячі роботи привезла з собою.

Наталія, біженка з Маріуполя:

Вот была нарисована такая пицца и повешена у меня возле кровати. Я не знала, как это воплотить в жизнь, я это сделала. Вот мечта ребенка, который был в бункере - торт.

До Запоріжжя Наталія приїхала разом із чоловіком. Володимир згадує, місто палало. Обстріли не вщухали. Бігти до сховищ доводилося просто під російськими градами.

Володимир, біженець з Маріуполя:

Было страшно, громко, грады летали, мы бежали под градами, горели машины. Прямо перед нами горели машины, дома все в осколках. Не было крыш. Ну это поначалу. Дальше было хуже...

Зараз маріупольські біженці мріють лише про одне - перепочити та набратися сил. Адже окрім усього, що їм довелося пережити, рашисти ще змусили людей проходити процедуру фільтрації.

Павло, переселенець з Маріуполя:

3 часа утра выгнали на улицу, переписку. Я говорю запустите детей хоч в автобус, они говорят все стоят и они будут стоять.

Юлія, переселенка з Маріуполя:

Дети очень рвались сюда и говорили мама давай побыстрее уедем. Плакали. Богдан подходил и говорил - мам, мы не умрем.

На ночівлю людей розмістили у підготовлених заздалегідь місцях. Там люди зможуть поїсти та відпочити, а потім вже приймати рішення - вирушати далі, чи залишатися у Запоріжжі. Загалом за два місяці до обласного центру прибули сотні тисяч біженців.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Ми вивезли з березня місяця понад 110 тисяч маріупольців і ще понад 150 тисяч мешканців Запорізької області, тому завжди треба не втрачати надію і діяти.

Олександр Ярошенко, волонтер:

Мы собираем людей по Мариуполю, очень много людей в Мангуше и в Бердянске. С Маруиполя те, которые выехали и не могут сегодня выехать. Именно с пригорода из Бердянска.

Окрім цього за даними Маріупольської міської ради до Запоріжжя разом із біженцями приїхала чотирирічна дівчинка, яку рашисти розлучили із матір'ю.

- Как тебя зовут? - Аліса. Хочу домой, к себе.

Мама із дитиною переховувалася на "Азовсталі". Після евакуації на одному з блок постів - окупанти жінку залишили у фільтраційному таборі. Її подальша доля наразі невідома.