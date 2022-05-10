Литва визнала росію країною-терористом [ Редагувати ]
На засіданні у вівторок, 10 травня, Литовський сейм прийняв резолюцію, в якій росія визнається терористичною державою. Документ було схвалено одноголосно. Про це повідомляє delfi.lt.
У резолюції йдеться, що в ході вторгнення в Україну російська армія скоїла масові військові злочини, зокрема, в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі. Литовська сторона також зазначила, що в діях росії вбачається мета повного або часткового знищення української нації.
Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку Збройних сил російської федерації та її політичного і військового керівництва, що почалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.
Крім того, підкреслюється, що всі винні у військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Литовські депутати закликали створити для цього Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал з повноваженнями видавати міжнародні ордери на арешт, у тому числі щодо глав держав, урядів та інших державних посадових осіб.
російська федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, що підтримує і здійснює тероризм.
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