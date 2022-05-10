На засіданні у вівторок, 10 травня, Литовський сейм прийняв резолюцію, в якій росія визнається терористичною державою. Документ було схвалено одноголосно. Про це повідомляє delfi.lt.

У резолюції йдеться, що в ході вторгнення в Україну російська армія скоїла масові військові злочини, зокрема, в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі. Литовська сторона також зазначила, що в діях росії вбачається мета повного або часткового знищення української нації.

Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку Збройних сил російської федерації та її політичного і військового керівництва, що почалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.

Крім того, підкреслюється, що всі винні у військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Литовські депутати закликали створити для цього Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал з повноваженнями видавати міжнародні ордери на арешт, у тому числі щодо глав держав, урядів та інших державних посадових осіб.