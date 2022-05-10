Метро знову стане платним: якою буде ціна [ Редагувати ]
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У Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.
Вона буде такою самою, як і до початку війни.
Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці.
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