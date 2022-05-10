В Україну йде потепління: прогноз погоди на 11 травня [ Редагувати ]
У середу, 11 травня, в Україні переважатиме невелика хмарність або хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується. Найтепліше буде на заході, де повітря прогріється до +24°, а на сході та в Криму - найпрохолодніше, максимум до +15°...+16°.
У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +6°, вдень +19°.
У Львові в середу буде хмарно з проясненнями. Вночі +6°, вдень +22°.
У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +21°.
У Рівному в середу очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +5°, вдень +20°.
У Тернополі 11 травня вночі буде +7°, вдень +21°, хмарно з проясненнями.
У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +20°.
В Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +24°.
В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть +9°...+24°, хмарно з проясненнями.
У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі +10°, вдень +22°.
У Вінниці завтра буде +8°...+20°, хмарно з проясненнями.
У Житомирі в середу буде вночі +6°, вдень +20°, хмарно з проясненнями.
У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +18°.
У Кропивницькому температура вночі буде +4°, вдень +18°, невелика хмарність.
У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+17°.
В Одесі 11 травня - невелика хмарність, температура вночі +11°, вдень +18°.
У Херсоні в середу вночі +8°, вдень +19°, хмарно з проясненнями.
У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +8°, вдень +19°.
У Запоріжжі температура вночі +6°, вдень +17°, хмарно з проясненнями.
У Сумах завтра температура повітря становитиме +5°...+17°, невелика хмарність.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +16°.
У Дніпрі температура вночі буде +5°, вдень +16°, невелика хмарність.
У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +4°...+15°.
У Краматорську завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +16°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +3°, вдень +16°.
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