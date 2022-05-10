Ми наполягаємо на повноправному членстві: Бербок про вступ України до ЄС [ Редагувати ]
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Німеччина не сумнівається в європейських перспективах України і бачить її повноправним членом Євросоюзу. Зокрема, тому, що Київ показав, що є частиною Європи.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.
За її словами, Україна однозначно показала, що є частиною Європи, тому заявка на членство в Євросоюзі виглядає логічною.
"Ми наполягаємо на повному членстві України в Європейському союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, це теж буде наукою після цієї агресивної війни", - зазначила Бербок.
Вона додала, що Європейський союз в контексті надання статусу кандидата знайде шлях для того, щоб Україна вступила до ЄС.
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