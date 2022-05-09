"Будемо битися за "дорогу життя": окупанти намагаються відрізати Луганщину [ Редагувати ]
Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ - Бахмут. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя.
Тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці. Рашисти намагаються відібрати в нас "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.
За словами очільниками області, понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину. Це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями.
Нагадаємо, що в Луганській області скасували евакуацію 9 травня.
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