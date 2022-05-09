Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ - Бахмут. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя. Тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці. Рашисти намагаються відібрати в нас "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами очільниками області, понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину. Це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями.

Нагадаємо, що в Луганській області скасували евакуацію 9 травня.