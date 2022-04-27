Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від росії.

Про це повідомляється в Twitter канцелярії прем'єра.

Моравецький констатував завершення епохи залежності Польщі від рф. Напередодні "Газпром" припинив постачання газу всупереч чинному контракту.

"Відсьогодні ми перестали бути в будь-якій залежності від росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво", – заявив очільник уряду.