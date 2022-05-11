У портових містечках Європи круїзні лайнери перетворюються на готелі для українських біженців [ Редагувати ]
У портових містечках Європи круїзні лайнери перетворюються на плавучі готелі для українських біженців. Одними з перших ініціативу підтримали у французькому Марселі. Вже протягом місяця 800 українців називають величезний багатопалубний корабель своїм домом. Як минула адаптація, та що пропонують втікачам від війни на борту лайнера - розкажемо далі.
Дитячі малюнки на стінах бару. Садок замість нічного клубу і червоні хідники, усипані іграшками. Так зсередини виглядає круїзний лайнер у Марселі, який вже місяць приймає біженців з України.
Лоік Дер'є - корабельний скарбник:
Це судно стало для них селищем. Ми перетворили нашу зону для перекусів у комп'ютерний клуб, щоб наші гості мали змогу зв'язатися з рідними, які залишилися в Україні.
"Медітеранія" - одне з найбільших суден круїзної компанії "Корсика Лінеа". Зазвичай воно перевозить пасажирів Балерським морем між Францією, Алжиром і Тунісом. Лайнер вміщує майже дві з половиною тисячі людей та 700 автомобілів. На тлі пандемії останні 2 роки він не виконував рейси. Екіпаж мав повертатися до роботи цієї весни завдяки послабленню обмежень. Але замість далеких плавань - тепер допомагають українцям.
Лоік Дер'є - корабельний скарбник:
На кораблі перебувають 800 біженців. Для них працює 80 членів екіпажу. Але кількість наших гостей може змінитися, адже в нас ще є вільні місця.
Діана живе на борту "Медітеранії" усього кілька днів. На південь Франції вона приїхала з Дніпра.
Діана - біженка з України:
Я тут чотири дні. Всі люди дуже, дуже добрі до мене, зокрема й волонтери. Я хочу подякувати усім французам за допомогу українцям.
Влада Марселя каже: врахували абсолютно все. На борту є банківське відділення, стійка, де допоможуть знайти роботу, дитячий садок для малих і школа для старших дітей. Дорослі, тим часом, ходять на безкоштовні уроки французької.
Анастасія - біженка з України:
Кожен день це починається зі сніданку, потім навчання, французька мова, ми можемо з батьками піти у справах щодо документів і потім відпочиваємо.
Марсель - це сонце і море. Але більшість біженців їх навіть не помічають - не можуть переключитися з того, що відбувається на батьківщині. На борту для них доступна медична, та найголовніше психологічна допомога.
Флаві Дерінк – психіатр:
Ми проводимо групову терапію для дітей, навіть для матерів, щоб усі розслабилися і заспокоїлися, а потім щоб розповіли про травми, які вони пережили, про важкі події. Ми допомагаємо вийти з цього стану виживання, постійного адреналіну, щоб вони почали помічати що є довкола і почалася адаптація.
Коли влада регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег задумала розмістити на круїзному лайнері українців, то підготувала тисячу 600 місць. Це означає, що на сьогодні половина кают корабля - вільні. Та, як повідомляє видання "Ле-Монд", ініціатива буде актуальною до 10-го червня. Що далі буде з українцями, яких приймає плавучий готель - невідомо.
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