Борис Джонсон заявив, що Україна зіткнулася з викликами, яких ще не було в новітній історії.

Велика Британія заручила Україну підтримкою. Заява про це прозвучала у тронній промові королеви. Нею зазвичай розпочинають нові сесії парламенту.

Чому вперше за пів століття промову королеви зачитувала не вона особисто, а її наслідник? Та яку обіцянку щодо України дав прем'єр-міністр Джонсон - розповість Світлана Чернецька.

Вперше за 59 років тронну промову зачитувала не Її Величність королева, а наступник престолу принц Чарльз. Єлизавета Друга була вимушена відмовитися від поїздки до парламенту через проблеми з пересуванням. Їй 96 років і останнім часом вона все більше хворіє. Але відкриття сесії відбулося з традиційною англійською помпезністю та численними традиціями.

По ліву руку від наслідника престолу сиділа його дружина і майбутня королева Камілла, а по праву - старший син принц Вільям. Для нього це перша участь у такій церемонії. Перед депутатами Чарльз виголосив законодавчі плани уряду. Зазвичай це десятки проектів, що стосуються внутрішнього життя країни, але й без зовнішньополітичних питань не обійшлося.

Чарльз, принц Вельський:

У ці складні часи уряд Її Величності відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України.

За традицією, після від'їзду членів королівської родини депутати залишаються, аби обговорити почуте. Дебати тривають кілька днів. І знову ж таки, про Україну парламентарії теж згадували. Прем'єр Борис Джонсон заявив, що Україна зіткнулася з викликами, яких ще не було в новітній історії. І пообіцяв залишатися непохитним другом нашої країни.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я закликав міжнародних партнерів рухатися ще далі та швидше в підтримці України. І я впевнений, що всі ви поділяєте мій жаль та відразу до подій, які відбуваються у Маріуполі та східній Україні, які переживають тижні безжального бомбування та страшні звірства війни. Водночас я радий повідомити, що наші мужні українські друзі успішно відбивають російську атаку на Харків, захищаючи друге місто з тією ж стійкістю, яка була такою болючою для Путіна під столицею. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, доки Путін не програє, а Україна не виграє.

Про досягнення наших Збройних сил говорив і глава служби розвідки GCHQ Джеремі Флемінг. Він похвалив українських вояків за успіхи у веденні сучасної війни. А страждання та інші жахливі наслідки бойових дій назвав результатом невибіркових атак та прорахунків Путіна на полі бою. Флемінг також заявив: Королівство пишається тим, що відіграє роль у підтримці зусиль українців.